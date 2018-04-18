Нижний Новгород, 18 апреля, 2018, 04:17 — ИА Регнум. В Нижегородской области по иску Центробанка РФ может быть ликвидировано крупное объединение компаний молочной и молокоперерабатывающей отрасли. Иск с требованием ликвидировать созданное 22 года назад ЗАО «Объединение Молоко», в числе учредителей которого были 32 компании региона, начнут рассматривать 16 мая 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Коровы

ЦБ РФ обратился с иском 1 марта 2018 года. Ответчиками по делу выступают 11 компаний — участников ЗАО «Объединение Молоко» из Нижегородской области: АО «Молоко», АО «Маслосырзавод Починковский», ОАО «Монолит», ОАО «Лысковский Маслосырзавод», ОАО «Молочный завод Борский», ОАО «Вита», АО «Маслодел», АО «Павловский молочный завод», ОАО «Вита-com» и два ЗАО «Молоко» (из Вознесенского района и г. Городец).

Истец выдвинул требования «о ликвидации ЗАО «Объединение Молоко» (дата государственной регистрации в качестве юридического лица — 18.12.1996), находящегося по адресу: 603 057, г. Н. Новгород, проспект Гагарина, д.48, литер А, помещение 2», «о возложении обязанностей по ликвидации на учредителей — ответчиков», «об установлении сроков представления учредителями в арбитражный суд утверждённого ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры».

ИФНС по Советскому району Нижнего Новгорода до 20 апреля 2018 года должна представить данные последней бухгалтерской отчётности ЗАО «Объединение Молоко».

В качестве третьих лиц в деле кроме налогового органа участвует министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области. Подробностей иска в материалах суда нет, другие иски с тем же составом участников в базе арбитражных судов отсутствуют, но в 2013—2014 годах в регионе рассматривался спор ЗАО и регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе. Истец требовал признать незаконным приказ ведомства об отказе в государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО от 6 ноября 2012 года.

«Общество зарегистрировано как юридическое лицо 19.10.1992 г. , акции акционерного общества размещены путём обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него объединения предприятий — ассоциации и создано в результате преобразования объединения предприятий — Ассоциации «Продсервис Вита». Государственная регистрация Ассоциации осуществлена 07.02.1992 г. Учредителями Ассоциации выступили 46 государственных предприятий», — отмечается в определении суда и уточняется, что «вклад в размере 29 500 неденоминированных рублей, составляющий 3,62% уставного капитала НАООТ «МОЛОКО», указан как вклад комитета по управлению государственным имуществом Нижегородской области».

Из материалов суда следует, что ЗАО «Объединение Молоко» было создано в результате преобразования объединения предприятий — Ассоциации «Продсервис Вита». Последняя создана из 46 госпредприятий 19 декабря 1991 года.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Объединение Молоко» было зарегистрировано 18 декабря 1996 года в Нижнем Новгороде. В составе учредителей компании — 32 юрлица молочной и молокоперерабатывающей отрасли. Гендиректор ЗАО с 11 апреля 2018 года — Николай Борисов, ранее руководивший ликвидированным ООО «Агропромышленная группа «Русские традиции», действующий руководитель и совладелец ООО «Иней».

А тем временем в молочной отрасли России назрел конфликт интересов — региональные производители молока бьют тревогу из-за снижения закупочных цен. Спад обосновывают поставками сухого молока из Белоруссии. В начале апреля 2018 года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что «белорусские производители сухого молока откровенно демпингуют на российском рынке, что создаёт негативные условия для российских производителей молока».

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В апреле также стало известно об инициативе Минсельхоза запретить производство и продажу сыроподобной продукции в стране. Речь идёт о продукции, где от 50% до 100% растительных жиров, а молока в составе нет. Таким образом, на полках торговых сетей страны могут остаться только дорогие сыры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2018 года на полях Российского экономического форума «Сочи-2018» глава Татарии Рустам МиннихановпопросилДмитрия Медведева ограничить ввоз сухого молока, уменьшивший спрос на российское молоко. А спад спроса привёл к тому, что закупочные цены у республиканских производителей упали на 6−8 рублей — до 22 рублей за кг.

20 февраля 2018 года депутаты Госсовета РТ приняли обращение к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором попросили поддержать и защитить отечественных производителей молока, приняв меры по стабилизации закупочных цен на потребительском рынке.

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