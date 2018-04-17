Вашингтон, 18 апреля, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Государственный департамент США официально отреагировал на последние политические события в Армении.

Photolure Полиция Армении применяет против демонстрантов светошумовую гранату

В заявлении госдепартамента США сказано: «Мы заметили, что в Ереване и других городах Армении проводится большое количество акций протеста. Тысячи граждан Армении вышли на улицы, чтобы реализовать свое право на свободу выражения мнений и собраний. Мы внимательно следим за протестами в центре Еревана и других городах Армении.

Мы воодушевлены проявлением уважительного и ответственного поведения большинства протестующих и полиции в течение последних нескольких дней. Мы обеспокоены, однако, столкновениями между полицией и демонстрантами, в ходе которых были пострадавшие. Мы призываем все стороны к сдержанности и избегать напряжения или насильственных действий» (цитата по «Голос Америки»).

Столкновение между полицией и демонстрантами произошло 16 апреля возле здания парламента Армении на проспекте Баграмяна в Ереване, когда лидер протестного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян попытался пройти через полицейское оцепление, как он выразился, «на работу» в здание парламента. За ним последовали митингующие. Полиция применила против участников акции протеста, которые выступают против премьерства экс-президента Армении Сержа Саргсяна, светошумовые гранаты. В результате около 70 человек обратились за медицинской помощью, в их числе и сами полицейские.

По мнению армянских правозащитников, полиция применила против демонстрантов несоразмерную силу.

«Специальные средства следует применять во время острой необходимости, когда иначе невозможно удержать преступников, вооруженные группы. В нашей стране люди вышли на мирные митинги, они не вооружены, не идут на столкновения, они постоянно заявляют, что протестуют с поднятыми вверх руками. Неправомерно применять против них специальные средства», — сказал правозащитник Вардан Арутюнян.

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