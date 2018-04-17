Комрат, Молдавия, 18 апреля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Гагаузии требуют встречи в полном составе с руководством парламента Молдавии с тем, чтобы потребовать закрепления в молдавской конституции неприкосновенности депутатов Народного собрания автономии. Такое решение принято по итогам специальной сессии НСГ, которую гагаузские депутаты созвали, чтобы отстоять неприкосновенность народных избранников, отмену которой инициировала в суде территориальное бюро Государственной канцелярии Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

«Неприкосновенность — это не личная привилегия депутаты. Это защита публичных интересов во время осуществления депутатов государственной функции, которая защищает его независимость и самостоятельность», — приводит издание «Гагауз-инфо» слова спикера НСГ Владимира Кыссы.

Присутствовавшие на заседании депутаты парламента Молдавии тоже высказались за сохранение иммунитета.

«Считаю, что депутаты НСГ должны иметь неприкосновенность. Я неоднократно обращался в Госканцелярию, но, к сожалению нас не видят и не слышат. Считают, что мы должны, 34 депутата НСГ и 4 депутата парламента должны обратиться с общим ходатайством в Госканцелярию, чтобы иски были отозваны с суда», — сказал депутат парламента Молдавии от правящей Демпартии Николай Дудогло.

Другой депутат молдавского парламента Федор Гагауз (фракция социалистов) отметил, что депутатский иммунитет — это общепринятая практика создавать гарантию для депутатского корпуса.

«Это защита публичных интересов государства. В 1998 году, когда мы принимали Уложение Гагаузии, мы не изобретали велосипед. Иммунитет — это общемировая практика. И тогда нами были получены положительные заключения от Венецианской комиссии и ОБСЕ», — сказал Федор Гагауз.

По словам депутата НСГ Георгия Лейчу, депутатская неприкосновенность есть во многих автономиях мира.

«Здесь идет атака на Гагаузию. Сейчас идет реформа по румынским лекалам, чтобы реорганизовать административно-территориальное устройство страны. Уже суды и прокуратуры были укрупнены. А Гагаузия никак не вписывается в эту концепцию», — заявил Лейчу.

Вице-председатель НСГ Александр Суходолський заявил, что действия Госканцелярии координируются проевропейским большинством в парламенте и правительстве страны. Он считает, что Народное собрание должно предложить съезду депутатов всех уровней механизм по возврату полномочий Гагаузии — вплоть до неповиновения властям Молдавии.