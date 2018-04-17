Лондон, 18 апреля, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Очередная версия британских властей по так называемому делу Скрипаля, вероятно, не последняя. Российская сторона ожидает, какой будет следующая версия, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

ИА REGNUM Здание Службы безопасности (MI5), Лондон, Великобритания

Комментируя заявление британского министерства по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству, которое выдвинуло версию об использованное при отравлении в городе Солсбери (Великобритания) нервнопаралитического вещества в «жидком состоянии», пресс-секретарь российского ведомства заявил:

«Мы не удивлены появлением очередной версии отравления в Солсбери, о которой, как и ранее, посольство узнало из британских СМИ».

Российский дипломат подчеркнул, что Лондон продолжает выбранную линию по сокрытию информации о ходе расследования «дела Скрипаля». Все в итоге идет к тому, что истину так и не удастся установить. К тому же российская и британская общественность такими заявлениями сознательно вводится в заблуждение.

«Что касается появления новых версий, то их количество, действительно, впечатляет», — отметил пресс-секретарь.

Российское посольство напомнило, что сначала выдвигалась версия, будто бы «отравляющее вещество было распылено через вентиляционную систему автомобиля, затем — что оно было нанесено на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля в виде прозрачного геля, теперь речь идет о «жидкости».

"И что примечательно, никакого опровержения/подтверждения со стороны британских государственных структур так и не последовало. Интересно, какая версия появится завтра?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля британский телеканал Sky News процитировал министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании, согласно которому «использованное при отравлении в Солсбери нервнопаралитическое вещество находилось в «жидком состоянии».

При этом отравляющее вещество фигурировало под названием «Новичок».