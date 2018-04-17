Ереван, 18 апреля, 2018, 00:19 — ИА Регнум. В ближайшие дни армянской оппозицией будет создан «революционный комитет», который будет руководить протестным движением. Об этом сегодня, 17 апреля, на многотысячном митинге в центре Еревана заявил лидер оппозиционного движения «Мой шаг», депутат парламента Никол Пашинян.

Photolure Никол Пашинян на митинге в Ереване

«В ближайшие дни будет создан революционный комитет, который будет руководить этим движением, и оно добьется победы», — заявил Пашинян.

Как передает корреспондент ИА REGNUM с места событий, тысячи сторонников оппозиционного движения против премьерства Сержа Саргсяна собрались на центральной площади Еревана, площади Республики, чтобы выразить свою решимость продолжить борьбу.

Никол Пашинян заявил, что за два прошедших дня движение изменило свою суть.

«Мне многие говорят, что не надо называть это просто движением против Сержа Саргсяна, потому что это второе пробуждение армянского народа», — заявил он.

Сегодня с утра активисты и сторонники движения перекрывали улицы и блокировали правительственные здания в Ереване, пытаясь помешать избранию Сержа Саргсяна премьер-министром. Парламент, в котором возглавляемая Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении имеет большинство, тем не менее, 77 голосами «за» и 17 голосами «против» избрал бывшего президента главой правительства.

Читайте также: Оппозиция заявила о начале бархатной революции в Армении

По словам Никола Пашиняна, однако, это ничего не меняет, поскольку Саргсян не является премьером армянского народа.

«Вы скажете, что все осталось по-прежнему, и Серж Саргсян — снова первое лицо в государстве. Но я скажу, что все изменилось, потому что у Сержа Саргсяна больше нет народа, которым он может править. У армянского народа нет премьер-министра по имени Серж Саргсян», — заявил Никол Пашинян.

«После того, как вчера я преодолел колючую проволоку, повредив себе эту руку, многие мне рассказывали, что есть способы преодолеть такое ограждение. Сегодня я думал об этом весь день и пришел к выводу, что, наоборот, надо усилить эту колючую проволоку, чтобы Серж Саргсян каждый день ехал на работу и возвращался домой за этой колючей проволокой. И отныне Серж Саргсян должен видеть Армению только через эту колючую проволоку», — подчеркнул лидер инициативы «Мой шаг».

Видео factor. am

В течение дня Никол Пашинян неоднократно заявлял о том, что среди демонстрантов могут быть подосланные «бандитскими группами Республиканской партии» провокаторы. Он призвал активистов и сторонников движения оставаться в русле мирных протестов и «изолировать» провокаторов.

По словам Пашиняна, путь, который приведет к успеху, заключается в организации сетевой борьбы, где каждый гражданин является лидером.

«Мы должны блокировать ведомственные здания, дороги, шоссе», — заявил Пашинян, обращаясь к тысячам сторонников оппозиционного движения.

Сегодня впервые за последние несколько дней демонстранты не будут ночевать на площади Франции, а разойдутся по домам, чтобы вновь собраться завтра утром.

«Завтра в 10:00 я буду ждать вас на площади Франции, откуда мы начнем наши акции», — заявил Пашинян.

Пока материал готовился к публикации стало известно, что группа молодых людей устроила погром в центре Еревана.

news.am Разбитый светофор в центре Еревана

По данным news. am, несколько молодых людей со странным поведением, вооруженные металлическими прутьями сломали светофор, мусорные баки, дорожные знаки и попытались перекрыть проспект Маштоца.

Они не скандировали никаких лозунгов, только кричали и громили все вокруг. Молодые люди также были агрессивны по отношению к журналистам.

Издание утверждает, что не исключено, что они просто провокаторы, о которых предупреждал Пашинян. На место происшествия прибыли полицейские. По предварительным данным, есть задержанные.

В этом районе были и другие молодые люди, которые четно пытались успокоить агрессивно настроенных.