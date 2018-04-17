Бухарест, 18 апреля, 2018, 00:15 — ИА Регнум. Экс-президенту Румынии Ион Илиеску официально вручили уведомление о предъявлении ему обвинения в рамках уголовного дела по фактам преступлений против человечности в ходе Декабрьской революции 1989 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, обвиняемыми по данному делу помимо Илиеску проходят экс-премьер Петре Роман, бывший глава госбезопасности Джелу Войкан-Войкулеску и группа военных.

Fototeca.iiccr.ro/ Елена Чаушеску и Ион Илиеску. 1976

Сам 88-летний Илиеску заявил, что не считает себя виновным, и стоит «с поднятой головой перед судом истории», а те, кто хотят его судить, оскверняют память «тех, кто боролся за демократию и свободу».

Нынешний президент Клаус Йоханнис ранее официально одобрил уголовное снятие иммунитета с бывшего румынского лидера Иона Илиеску и других высокопоставленных фигурантов дела, что делает возможным их уголовное преследование.

Обвинения Илиеску предъявлены в рамках дела о событиях 1990 года, получивших названия «Минериада». Речь идет о выступлениях рабочих Румынии, сопровождавшихся захватом административных зданий, взятием в заложники чиновников, столкновениями с правоохранительными органами и человеческими жертвами. По официальным данным, в результате разгона манифестации в Бухаресте летом 1990 года погибли четыре человека. По неофициальным данным, погибших было около ста.

Дело в отношении Илиеску по данным фактам уже возбуждалось в 2005 году, однако впоследствии оно было закрыто. Расследование возобновилось весной 2015 года, после того как Европейский суд по правам человека обязал румынское государство найти виновных.

ИА REGNUM напоминает, что бывший коммунистический функционер Ион Илиеску пришел к власти в Румынии после произошедшего в декабре 1989 года переворота, в результате которого коммунистический диктатор Николае Чаушеску и его жена попытались бежать из страны, но были задержаны и 25 декабря расстреляны по приговору трибунала. Илиеску занимал должность президента Румынии с 1990 по 1996 год, а также в 2000—2004 гг.