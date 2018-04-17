Токио, 18 апреля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Крупнейшие японские сырьевые трейдеры попросили российского производителя алюминия «Русал» прекратить отгрузку своей продукции из-за американский санкций. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Reuters.

UC Rusal Photo Gallery «Русал»

«Мы попросили «Русал» прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов», — приводит слова одного из представителей японской трейдинговой компании агентство Reuters.

Известно, что Япония закупает около 300 тыс. тонн алюминия. Это примерно 16% от общего объема потребления алюминия в Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля казначейство США ввело санкции против 24 российских граждан и 14 юридических лиц. Под санкциями в том числе оказался Олег Дерипаска и его компания «Русал».