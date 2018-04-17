Япония отказывается от российского алюминия
Токио, 18 апреля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Крупнейшие японские сырьевые трейдеры попросили российского производителя алюминия «Русал» прекратить отгрузку своей продукции из-за американский санкций. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает Reuters.
«Мы попросили «Русал» прекратить отгрузку алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку мы не можем производить оплату по ним в долларах США и мы не хотим рисковать стать вторичной целью для санкций Соединенных Штатов», — приводит слова одного из представителей японской трейдинговой компании агентство Reuters.
Известно, что Япония закупает около 300 тыс. тонн алюминия. Это примерно 16% от общего объема потребления алюминия в Японии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля казначейство США ввело санкции против 24 российских граждан и 14 юридических лиц. Под санкциями в том числе оказался Олег Дерипаска и его компания «Русал».