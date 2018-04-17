Анкара, 17 апреля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Турция считает «несправедливым» и «предвзятым» заявление Еврокомиссии об отсутствии прогресса по вопросу членства страны в ЕС, 17 апреля передает агентство Reuters.

Рене Магритт. Размышления одинокого человека. 1926

О разочаровании правительства Турции журналистам в Анкаре заявил представитель правительства Бекир Боздаг.

Ранее представитель Еврокомиссии Йоханнес Хан заявил, что Турция «отходит» от членства в ЕС. «Серьезные опасения» еврокомиссаров вызывают нарушения прав человека в Турции.

Напомним, переговоры о вступлении Турции в Евросоюз идут с 2005 года. За 13 лет Турция серьезно изменила внутреннее законодательство и экономику под «европейские стандарты».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган до сих пор называет вступление в ЕС «стратегической целью» Турции.

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