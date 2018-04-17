Киев, 17 апреля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Министр внутренних дел УкраиныАрсен Аваков обсудил с помощников государственного секретаря США Уэссом Митчеллом план по «возвращению» Крыма и Донбасса. Об этом сам Аваков написал сегодня, 17 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

«С заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом очень детально обсудили план возвращения Донбасса и Крыма по стратегии step by step (шаг за шагом — ИА REGNUM )», — написал Аваков.

Напомним, накануне Аваков заявил, что у него есть свой план реинтеграции Донбасса, который он называет «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Он отметил, что по его мнению Украина не сможет реинтегрировать сразу всю территорию Донбасса.

«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловки или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в состав Украины территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — рассказал Аваков детали своего плана.

Он пояснил, что не имеет значения, кто победит на этих выборах, главное что будет сформирована переходная администрация.

Стоит отметить, что находящаяся у власти на Украине группировка никогда не держит своего слова и все их «планы» и обещания не более чем пустая болтовня. Если Донбасс капитулирует перед Украиной, то там будет устроен геноцид русскоязычного населения в различных формах с целью согнать его с земли.