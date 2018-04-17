Москва, 17 апреля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Министерство энергетики России сохраняет свой прогноз по добыче нефти в России в 2018 году. Об этом 17 апреля заявил замглавы ведомства Павел Сорокин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы сохраняем прогноз по добыче на уровне прошлого года — примерно 546,9 млн тонн», — приводит его слова RNS.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) в своём апрельском докладе понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 0,15 млн баррелей в сутки — до 11,02 млн баррелей.

Тем не менее, в ОПЕК считают, что российские поставки нефти имеют хороший потенциал для компенсации снижения добычи на других зрелых месторождениях из-за запуска начальной фазы таких проектов, как Куюмбинское, Чаяндинское и Тагульское.

16 апреля РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Минэкономразвития России понизило свой прогноз по добыче нефти в 2018 году с 547 млн тонн до 545,5 млн тонн.