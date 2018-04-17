Москва, 17 апреля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков призвал страны так называемой «Большой семерки» (G7) не распространять сомнительную информацию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта сего года. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Рябков отметил, что в Европе вновь озвучили вымышленные обвинения в адрес России по делу Скрипалей.

«Под надуманным предлогом нам опять «предъявляются требования» объявить в ОЗХО все данные о якобы имевшейся в нашей стране программе создания нервно-паралитического вещества… Аргументация прежняя, сводящаяся в итоге к пресловутому хайли лайкли — и не более», — рассказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва призывает страны G7 воздержаться от распространения ложных сведений, не достойных уровня экспертного сообщества.

«Призываем страны «семёрки» воздерживаться от распространения сомнительных умозаключений, не достойных серьёзного экспертного уровня. К весьма вольной интерпретации фактов этой группой стран мы уже привыкли, но не хотелось бы, чтобы международное сообщество подпитывалось из этого «загрязнённого источника», — заявил Рябков.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что страны G7 заявили, что призывают Россию «срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери». Об этом говорится в заявлении глав МИД G7, которое опубликовало правительство Канады.