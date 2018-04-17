Москва, 17 апреля, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Сержем Саргсяном поздравил его с назначением на пост премьер-министра Армении, сообщает 17 апреля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

«Владимир Путин тепло поздравил Сержа Саргсяна с назначением на пост главы правительства Армении и пожелал ему успехов на этой высокой государственной должности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы с обеих сторон была «подчеркнута важность дальнейшего развития союзнического партнёрства и сотрудничества по всем направлениям».

Ранее сегодня российский лидер также направил Сержу Саргсяну поздравительную телеграмму, в которой выразил убеждение, что назначение на столь ответственный пост подтверждает его «высокий политический авторитет, а также широкую поддержку курса реформ, направленного на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед Арменией».

«Уверен, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил Владимир Путин в телеграмме.

Как передавало ИА REGNUM, Национальное собрание Армении 17 апреля избрало Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Его кандидатура была представлена на этот пост правящей Республиканской партией и её коалиционным партнером «Дашнакцутюн». Голосование проходило на фоне масштабных акций протеста армянской оппозиции.