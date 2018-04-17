Калининград, 17 апреля, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Мемориал на братской могиле под Калининградом не осквернён, но требует срочной реставрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM, побывавший в поселке Космодемьянского по сигналу в блогосфере.

Андрей Выползов ИА REGNUM Так сейчас выглядит скульптура Героя Советского Союза Константина Карташева на одноименной улице под Калининградом

Напомним, сегодня, 17 апреля, в калининградском сегменте «Фейсбука» появились сообщения о возможном акте вандализма на братской могиле в пригороде Калининграда.

«Вопиющее безобразие накануне великого праздника Победы. Это Калининград, остановка «Памятник» в поселке Космодемьянского, улица Карташева, где находится место захоронение более 600 воинов и установлено несколько бюстов Героев, отдавших свои жизни в битве за Кёнигсберг. Памятники какие-то вандалы загадили красной краской», — в частности, написала калининградка Галина Ланина.

Внешне мемориал выглядит действительно, будто подвергшийся выходке вандалов. Красная краска видна на лицах трех Героев Советского Союза. Сообщения в блогосфере совпали с преступлением в варшавском Скарышевском парке, где польские националисты облили красной краской монумент Благодарности Красной армии.

Однако по факту речь идет о краске, отслоившейся со скульптур героев. Редакция ИА REGNUM обращается к властям Калининграда с просьбой оперативно организовать реставрационные работы на мемориале. Тем более, что руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов в минувшую пятницу заявлял на оперативном совещании правительства, что «привести военно-мемориальные объекты в нормативное состояние необходимо до 20 апреля», то есть через три дня.

Андрей Выползов ИА REGNUM Три Героя Советского Союза в пос. Космодемьянского

Напомним, боевые действия в этом районе (у немцев поселок назывался Метгетен) советские воины вели с января по апрель 1945 года. В братской могиле похоронено 950 воинов, из них три Героя Советского Союза: старший сержант Евгений Бурыхин, старший сержант Константин Карташев и старший лейтенант Пётр Дьяков. Именем Карташева названа улица, на которой расположен мемориал.

Сам поселок назван в честь танкиста Александра Космодемьянского — брата Зои Космодемьянской. Александр погиб при взятии Метгетена. Посмертно награжден званием Герой Советского Союза.