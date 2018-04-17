Москва, 17 апреля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден считает проявлением цензуры блокировку на территории России мессенджера Telegram. Об этом он написал 17 апреля в свою микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

«Безумное стремление Роскомнадзора наказать Telegram за защиту прав пользователей сегодня полностью сломало российский интернет. Огромное количество сайтов, совершенно не связанных с Telegram, блокируется в результате морально и технически невежественной цензуры», — написал Сноуден.

Он также отметил, что ранее критиковал модель безопасности Telegram. «Однако ответ Павла Дурова на тоталитарное требование российского правительства о закулисном доступе к частным перепискам — отказ и сопротивление — это единственно правильный ответ, который демонстрирует подлинное лидерство», — заявил Эдварод Сноуден.

Напомним, Роскомнадзор 16 апреля начал процедуру блокировки Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа администрации сервиса предоставлять ФБС России ключи для дешифрования личных сообщений пользователей без решения суда.

С целью недопустить обхода блокировки мессенжера Роскомнадзор в течение суток заблокировал уже более 15 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Amazon и Google, что привело к сбоям в работе большого числа не имеющих отношения к Telegram интернет-ресурсов.

Тем временем сам мессенджер продолжает без проблем работать у большого числа пользоватей.