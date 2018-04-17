Лондон, 17 апреля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что правительство не должно обсуждать военные действия с парламентом, 17 апреля передает агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Комментируя требование оппозиции об обязательном обсуждении правительства с законодателями любых военных действий, Мэй заявила, что подобная норма «подорвет национальную безопасность» Великобритании.

«(Это) серьезно подорвет нашу национальную безопасность, наши национальные интересы и жизнь британских граждан как внутри страны, так и за рубежом», — заявила Мэй.

Ранее с требованием принять закон об обязательном обсуждении военных действий с парламентом потребовал лидер оппозиции в британском парламенте Джереми Корбин.

Поводом для недовольства парламентариев стало участие ВВС Великобритании в атаке по территории Сирии. Решение об атаке принималось без обсуждения с парламентом, что оппозиция оценила как «вопиющее пренебрежение».

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии. По территории ближневосточной страны было выпущено 100 ракет, долетели 30, серьезного ущерба не причинено.

В операции 14 апреля участвовали четыре самолета ВВС Великобритании из состава «антитеррористической коалиции» во главе с США.