Москва, 17 апреля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Россия и Армения достигли договоренности о силах и средствах, которые войдут в состав Объединенной региональной системы ПВО Кавказского региона коллективной безопасности, сообщил 17 апреля журналистам первый заместитель командующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

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По его словам, составлен, согласован и подписан перечень войск, которые будут выделены двумя странами для построения общей ситемы ПВО.

Подписи под документом поставили начальники Генштабов ВС России и Армении.

«Подписан перечень войск, выделяемых Россией и Арменией в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности», — сказал Павел Кураченко.

Аналогичная договоренность и перечень сил и средств ранее согласовали и подписали военные Казахстана.

На очереди — соответствующее оформление организации объединенных систем ПВО с Таджикистаном и Киргизией.

Как сообщало ИА REGNUM, создание Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ было согласовано 10 февраля 1995 года. На данный момент Объединенная система ПВО включает в себя Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.