Ташкент, 17 апреля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил кабинету министров республики разработать правовой механизм, запрещающий привлекать работников социальной сферы к принудительным работам по благоустройству территории, заявил 17 апреля пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов, передает телеканал «Узбекистан 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

По словам пресс-секретаря, документ будет предусматривать расширение деятельности служб по благоустройству и укрепление их материально-технической базы. В случае если принуждение граждан к работам по благоустройству продолжится, то ответственным лицам грозит строгое наказание, вплоть до уголовного преследования.

Алламжонов подчеркнул, что Шавкат Мирзиёев поставил задачу перед Генеральной прокуратурой республики. К ответственности должны быть привлечены должностные лица, которые виновны в смерти учительницы Дианы Еникеевой.

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Кроме этого, глава государства дал поручение провести прокурорскую проверку по известным случаям очковтирательства и показухи. В частности, прокуратура проверит фальшивые теплицы вдоль автодороги в Кашкадарьинской области, а также фиктивную систему онлайн-учета пациентов в системе здравоохранения Джизакской области. Алламжонов отметил, что руководители, которые будут заниматься очковтирательством будут строго наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в ходе поездки в Сырдарьинскую область президент Узбекистана раскритиковал чиновников, которые занимаются показухой. Глава государства сказал, что подобные меры вызывают в нем отвращение. Мирзиёев назвал привлечение учителей к уборке территорий предательством в отношении государственной политик и его лично.