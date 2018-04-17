Киев, 17 апреля, 2018, 20:03 — ИА Регнум. На Украине политики и эксперты обсуждают публикацию в европейских СМИ документов, которые якобы свидетельствуют о сокрытии Брюсселем и Берлином злоупотреблений российского «Газпрома» при строительстве газопровода «Северный поток-2».

ИА REGNUM

В частности, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обвинил Еврокомиссию, правительство Германии и российский «Газпром» в сговоре. По его словам, ЕС не заинтересован в защите интересов Украины как транзитера российского газа.

«В ЕС разгорается крупный скандал вокруг «Северного потока» и российского газового монополиста. Утечка информации показала, что Еврокомиссия в сговоре с «Газпромом» покрывала злоупотребления… Мировая пресса об этом несколько дней кричит, а наши СМИ и эксперты как в рот воды набрали, хотя эта тема является стратегически важной для Украины в вопросе противодействия строительству «Северного потока-2». Понимаю, неприятно осознавать, топовая европейская мегакоррупция на газовых схемах не только существует, но и процветает. Но такая страусиная позиция точно не поможет отстоять украинские интересы в борьбе против коррупционного сговора Еврокомиссии, немецкого правительства и «Газпрома»… выиграть у такого картеля — задача не из легких», — признает Арьев.

Кроме того, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» информирует, что ЕС «допустил утечку документов по расследованию нарушения «Газпромом» правил конкуренции на европейском рынке, которое продолжалось четыре года (2012−2016)».

«Результаты и решения по делу еще не опубликованы, но ожидаются вот-вот. Вывод неутешительный для российского монополиста, который признан виновным в ценовом давлении на уязвимые государства Восточной Европы. Также расследование установило многочисленные нарушения «Газпромом» законов ЕС и «насильственное поведение» по отношению к наименее защищенным государствам-потребителям газа. Комиссия установила, что «Газпром» полностью осознавал незаконный характер своих действий. Российский монополист может потенциально получить штраф в размере нескольких миллиардов долларов», — пишет НАК в «Фейсбуке».

«Нафтогаз» отмечает, что в опубликованных документах антимонопольный орган Еврокомиссии, который вел расследование, якобы «намерен пожурить «Газпром» за нарушения и спустить дело на тормозах».

«Российский монополист уже много лет демонстрирует незаурядные способности в «решении вопросов» в Евросоюзе. Не в последнюю очередь благодаря своим влиятельным лоббистам. Достаточно вспомнить канцлера Германии Герхарда Шредера, который в течение недели после завершения своих полномочий в немецком правительстве возглавил наблюдательный совет «Северного потока». Которому он же предварительно и дал зеленый свет», — сообщает НАК.

Напомним, ранее газета The Telegraph опубликовала статью журналиста Эванс-Причарда «Утечка документов ЕС демонстрирует заговор и сокрытие Брюсселем злоупотреблений путинского Газпрома». В материале отмечается, что депутат Европарламента передал СМИ сотни страниц секретных документов, которые доказывают, что Брюссель готовился «достичь закулисной договоренности с Москвой, не считаясь с фундаментальными принципами законодательства ЕС».

При этом в докладе Еврокомиссии отмечалось, что «Газпром» якобы «нарушил множество законов ЕС и практиковал «насильственное поведение», устанавливая «несправедливые цены» и получая выгоду из своего господствующего положения». Комиссия призвала наложить штрафы в размере 30% продаж или до 10% оборота в целом. Комиссия считает, что нарушение было совершено умышленно.

«Газпром» полностью осознает незаконный характер как минимум некоторых из различных контрактных и неконтрактных мероприятий», — пишет Эванс-Причард, цитируя документы Еврокомиссии.