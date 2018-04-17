Синоптики обещают снег и заморозки в Москве
Москва, 17 апреля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Следующая неделя в Москве начнётся с заморозков и гололедицы, в столичном регионе не исключён мокрый снег. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».
По данным синоптиков, 17 апреля станет последним аномально тёплым днём в текущем месяце.
Отмечается, что сегодня в течение дня на метеостанциях в Москве и Подмосковье фиксировалась температура воздуха от 19 до 21 градуса выше нуля, что «соответствует климатическим показателям начала июня», однако «уже в ближайшие часы ситуация в атмосфере начнет меняться кардинальным образом».
Метеоусловия в столице резко ухудшатся уже 18 апреля, виной чему станет североатлантический циклон, который принесёт с собой облака, обложные дожди и холодный воздух, что вернет температурный фон в климатическое русло середины весны.
«В Москве в течение суток показания термометров не превысят плюс 10−13 градусов, а общее количество осадков может составить 7−12 мм, что составляет четверть всей месячной нормы», — прогнозируют синоптики.
Осадки с перерывами будут продолжаться все последующие дни, а суббота, 21 апреля, окажется самой дождливой — в этот день выпадет до 15 мм осадков.
«В ночь на понедельник, 23 апреля, местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — сообщили в центре «Фобос».