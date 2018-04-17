Москва, 17 апреля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Следующая неделя в Москве начнётся с заморозков и гололедицы, в столичном регионе не исключён мокрый снег. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег

По данным синоптиков, 17 апреля станет последним аномально тёплым днём в текущем месяце.

Отмечается, что сегодня в течение дня на метеостанциях в Москве и Подмосковье фиксировалась температура воздуха от 19 до 21 градуса выше нуля, что «соответствует климатическим показателям начала июня», однако «уже в ближайшие часы ситуация в атмосфере начнет меняться кардинальным образом».

Метеоусловия в столице резко ухудшатся уже 18 апреля, виной чему станет североатлантический циклон, который принесёт с собой облака, обложные дожди и холодный воздух, что вернет температурный фон в климатическое русло середины весны.

«В Москве в течение суток показания термометров не превысят плюс 10−13 градусов, а общее количество осадков может составить 7−12 мм, что составляет четверть всей месячной нормы», — прогнозируют синоптики.

Осадки с перерывами будут продолжаться все последующие дни, а суббота, 21 апреля, окажется самой дождливой — в этот день выпадет до 15 мм осадков.

«В ночь на понедельник, 23 апреля, местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — сообщили в центре «Фобос».