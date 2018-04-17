Вашингтон, 17 апреля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Министерство юстиции США не подтвердило информацию о задержании председателя Государственного космического агентства Украины Павля Дегтяренко и генерального конструктора КБ «Южное» Александра Дегтяренко на Космическом симпозиуме в Колорадо. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба американского минюста.

Максим Цуканов ИА REGNUM Новые МБР КНДР

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщил, что американские спецслужбы задержали в штате Колорадо, где проходит Космический симпозиум, двух представителей украинской космической отрасли, а именно Павла и Александра Дегтяренко. Им якобы было предъявлено обвинение в причастности к незаконной продаже проектной документации в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

В минюсте США заявили, что не обладают информацией о задержании представителей украинской космической отрасли.

Посольство Украины в Вашингтоне также не подтвердило информацию о задержании украинских граждан.