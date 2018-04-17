Берн, 17 апреля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Алмазы, обнаруженные в метеорите Альмахата-Ситта, могли сформироваться на одной из «потерянных планет» Солнечной системы не менее 4,5 миллиарда лет назад, 17 апреля передает агентство Associated Press.

Tatti777 Бриллианты

Согласно последнему исследованию ученых из Швейцарии, Франции и Германии, микроскопические кристаллы в метеорите, упавшем в Нубийской пустыне в октябре 2008 года, не могли сформироваться при контакте метеорита с атмосферой и взрыве.

По словам Филиппа Жилле, одного из соавторов исследования, для возникновения таких алмазов, которые были обнаружены в осколках метеорита, необходимы огромное давление и время и другие «планетарные», а не «метеоритные» условия.

«У нас в руках остатки первого поколения планет, которые сегодня отсутствуют, потому что они были уничтожены или объединены с более крупной планетой», — считает Жилле.

Ученые предполагают, что протопланета, на которой сформировались алмазы, была не меньше Меркурия.

Считается, что ранняя Солнечная система содержала ряд «протопланет», которые позднее разрушились или слились с другими планетами после столкновения. Так, Луну считают осколком протопланеты «Тея», которая столкнулась с Землей в эпоху ее формирования.