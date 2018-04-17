Челябинск, 17 апреля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. В Челябинской области снова действует режим «чёрного неба». В очередной раз его продлили до 19:00 18 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росприроднадзоре.

Леууен Фам. Удушье

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) действуют на территории Магнитогорска, Сатки, Коркино, Карабаша, а также в Челябинске. В этот период на территории области отмечен «слабый ветер неблагоприятного направления». В воздухе накапливаются промышленные и автомобильные выбросы.

НМУ объявлены первой степени опасности. Промышленным предприятиям и не только им рекомендовано снизить объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу.

Отметим, подобные ситуации на Южном Урале не являются редкостью. Как признавал вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, в режиме НМУ регион живёт примерно по полгода. А губернатор Борис Дубровский неоднократно просил представителей промышленных предприятий снижать объёмы выбросов в атмосферу.

О своей деятельности заявляет и прокуратура. Она периодически извещает СМИ об очередных пойманных и оштрафованных загрязнителях. Однако пока ситуацию не удаётся в корне переломить. В периоды НМУ различные ответственные ведомства традиционно атакуют телефонными звонками горожане, задыхающиеся от гари и других вредных примесей.

Так, о проблемах сообщают жители Калининского района Челябинска. «Жуткая вонь от выбросов. Она началась ночью и весь день практически сохраняется», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из местных жительниц.

На форумах и в соцсетях граждане тоже жалуются на затруднение дыхания и на жуткую вонь. По некоторым предположениям, источником всех этих неприятностей является Коркинский угольный разрез. Также свой вклад вносит закрытая ещё в 1992 году, но де-факто до сих пор действующая свалка.

Возможно, в 2018 году проблемы разреза и свалки начнут решать. Во всяком случае, губернатор обещал. Получится? Горожанам пока остаётся терпеть и ждать.

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