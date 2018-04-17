Москва, 17 апреля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Вот уже второй день в России наблюдаются проблемы с доступом к некоторым белорусским сайтам. Проблема затронула как некоторые государственные информационный ресурсы, так и сайты белорусских СМИ. Специалисты связывают эту ситуацию с блокировкой Роскомнадзором мессенджера Telegram, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта президента Белоруссии На сайт Александра Лукашенко тоже не зайти

Проблемы с доступом к белорусским сайтам начались 16 апреля. Сегодня из России в некоторых случаях не удаётся перейти, например, на сайты информационного агентства «БелТа», газеты «Беларусь сегодня», «Спектр» и многих других. Не удаётся уже второй день многим российским пользователям попасть и на сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко, на сайт министерства обороны, министерства образования, министерства экономики, министерства труда и социальной защиты, департамент энергоэффективности и многие другие государственные ресурсы Белоруссии.

Скриншот с сайта Spectr.by На сайт не зайти

Скриншот с сайта pressball.by На сайт не зайти

Скриншот с сайта МИДа Белоруссии На сайт не зайти

Скриншот с сайта «Беларусь сегодня» На сайт не зайти

При попытки входа на эти сайты в браузере появляется сообщение о том, что страница не найдена или заблокирована. При заходе с использованием сервиса VPN якобы с территории самой республики недоступные белорусские сайты успешно открывается.

Программист ИА REGNUM Виктория Зеликович прокомментировала ситуацию таким образом:

«У Amazon есть облачные хранилища, которые может использовать любая компания по подписке. Роскомнадзор заблокировал несколько блоков его IP-сетей, каждый из которых включает в себя более 130 тысяч адресов, среди них есть адреса Telegram, но так же там находятся и сайты других компаний. Роскомнадзор информацию о блокировке ресурсов на смежных адресах, насколько я знаю, пока не подтвердил, но они недоступны — это факт».

Скриншот с сайта «БелТа» На сайт информационного агентства Белоруссии не зайти

Скриншот с сайта «БелТа» Вход на сайт удалось восстановить после настройки прокси

Скриншот с сайта президента Белоруссии На сайт Александра Лукашенко тоже не зайти

Скриншот с сайта президента Белоруссии Вход на сайт удалось восстановить после настройки прокси

При этом проблема наблюдается не у всех пользователей из России и касается она не всех сайтов СМИ и госорганов. Например, на такие информационные ресурсы, как «Белсат», UDF. by или «БелаПАН», зайти получается. При входе на сайт Национального банка Белоруссии тоже проблем не обнаруживается.

«Роскомнадзор только вносит сайты, адреса в список и по этому списку уже блокируют провайдеры. Кто-то успевает раньше, кто-то позже», — поясняет программист.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компании Amazon: мессенджер Telegram использовал их для обхода блокировки в РФ. Сегодня Роскомнадзор заблокировал еще одну подсеть Google, содержащую более 500 тысяч IP-адресов. Общее количество заблокированных сайтов превысило 15 млн.

Это привело к сбоям в работе большого числа не имеющих отношения к Telegram интернет-ресурсов. Проблемы с доступом возникли у пользователей Viber и Twitter, социальной сети «Одноклассники» и многих других онлайн-сервисов, сайтов и приложений.

Отметим также, что после блокировки Telegram в России пользователи мессенджера в Белоруссии стали сообщать о недоступности сервиса в республике. Клиенты операторов МТС и Velcom 16 апреля начали жаловаться на проблемы с доступом к мессенджеру.