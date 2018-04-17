Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 апреля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области начался гарантийный ремонт фасада городского Дома культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславского района. Дом культуры был отремонтирован по поручению губернатора Ярославской области. Стоимость ремонта составила 76 миллионов рублей, конкурс выиграла строительная фирма из Люберецкого района — СК «Развитие». Ровно месяц назад, 16 марта 2018 года, состоялось торжественное открытие Дома культуры, куда приезжал губернатор Дмитрий Миронов.

Https://www.admpereslavl.ru И снова ремонт

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 апреля обрушились элементы входной группы капитально отремонтированного Дома культуры «Ювента»

"Фасадные работы подрядная организация выполняла осенью, местами на влажные стены, которые были подвержены осадкам в течение нескольких лет. Даже после проведенного ремонта идет естественный процесс высыхания стен, и местами требует доделки», — сообщили в администрации района.

После обрушения элементов входной группы было произведено обследование крыши и козырька здания с частичным демонтажом отдельных его элементов. Как поясняют в администрации, в рамках гарантийного ремонта будет проведена повторная переустановка козырька здания. В течение лета по всему фасаду здания пройдёт дополнительное обследование «с применением физического воздействия на потрескавшиеся места для выявления скрытых дефектов и их устранения». Гарантийные обязательства учтены контрактом и дополнительно средства выделяться не будут.