Пермь, 17 апреля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. В Перми в суде оглашен приговор для бывших главы ГУФСИН Пермского края и начальника исправительной колонии 29. Оба признаны виновными в коррупционных преступлениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, оба фигуранта получили сроки за взяточничество и посредничество в этом процессе. Общая сумма взяток составила более 1,8 млн рублей.

Жорж Дюмениль де Латур. Шулер с бубновым тузом. Около 1635

В СУ СКР по региону корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что экс-глава ГУФСИН края признан виновным в получении должностным лицом взяток лично и через посредника в крупном и особо крупном размерах. Его соучастник, бывший начальник ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю признан виновным в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в 2012—2013 годах начальник ГУФСИН в качестве взяток получил три сертификата на приобретение туристических путевок общей стоимостью 400 тыс. рублей, две коллекционные монеты, выполненные из серебра, весом 1 и 3 кг общей стоимостью 261 тыс. рублей. Предпринимателю, который дал взятки, обещалось покровительство, а именно, способствование беспрепятственному заключению договоров на поставки продукции, изготавливаемой в цехе, в учреждения уголовно-исполнительной системы.

В 2012 году зафиксирован ещё один коррупционный эпизод. Через начальника ИК-29 глава ГУФСИН получил от заместителя главы администрации сельского поселения земельный участок площадью 0,5 га, чья рыночная стоимость составляла 1,2 млн рублей .

В ходе расследования уголовного дела на имущество фигурантов был наложен арест на общую сумму более 4,5 млн рублей. Впоследствии по решению суда и земельный участок, и монеты конфисковали и обратили в доход государства. Примечательно, что взяткодателям удалось избежать наказания, поскольку они раскаялись в содеянном и сотрудничали со следственными органами.

Посредник и экс-начальник ИК-29 приговорен к штрафу в размере 2,8 млн рублей, лишён права занимать должности в государственных органах РФ, в правоохранительных органах и органах уголовно-исполнительной системы в течение трёх лет. Также он лишен специального звания полковник внутренней службы.

Экс-начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 3,3 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах РФ на три года, также он лишен специального звания генерал-лейтенант внутренней службы. К этому наказанию частично присоединено наказание по приговору Дорогомиловского районного суда Москвы от 8 июля 2016 года и окончательно определено к отбытию 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание экс-глава ГУФСИН будет в колонии строгого режима.

Напомним, что это вторая судимость экс-главы ГУФСИН Пермского края. В 2016 году Дорогомиловский районный суд Москвы признал его виновным в крупном мошенничестве и приговорил к пяти годам колонии. Он и ещё двое соучастников обещали оградить московского бизнесмена от угроз, который предприниматель получал от одного из заключенных, отбывавшего срок в Прикамье. За свои услуги фигуранты уголовного дела запросили 10 млн рублей.