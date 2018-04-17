Ярославль, 17 апреля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Совет Ярославской областной думы назначил внеочередное заседание на 15 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В повестке дня один вопрос — отчет губернатора Дмитрия Миронова за 2017 год.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Как мы уже отмечали, согласно уставу Ярославской области, губернатор ежегодно отчитывается о своей деятельности. По регламенту областной думы отчет рассматривается до 1 мая. До 2017 года все губернаторы неукоснительно соблюдали это правило, отчитываясь в апреле. В 2017 году тогда еще врио губернатора Дмитрий Миронов нарушил традицию и отчитался позднее этой даты — в начале июня.

В этом году Дмитрий Миронов также не отчитается до конца мая. По неофициальной информации, сейчас он находится в отпуске.