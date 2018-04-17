Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу сумело доказать в Арбитражном суде незаконность 10-минутного бесплатного интервала в зоне Центрального пассажирского терминала (зона kiss and fly) петербургского аэропорта «Пулково». Об этом 17 апреля сообщили в региональном УФАС.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года, Санкт-Петербургское УФАС направило компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС управляет аэропортом) предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

На тот момент (с июня прошлого года) в «Пулково» был установлен 10-минутный, слишком короткий, бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне kiss and fly. С 1 ноября 2017 года по требованию ФАС время нахождения в зоне у терминала было увеличено до 15 минут, как и было прежде. Напомним, что в начале лета 2017 года бесплатный период для подъезда к терминалу для высадки или посадки пассажиров стал составлять 10 минут.

«Выполнив предупреждение антимонопольного органа и увеличив интервал пребывания до 15 минут, ВВСС тем не менее обжаловали этот документ в суде. Суд подтвердил его законность и обоснованность», — сообщили в антимонопольном ведомстве.

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Добавим также, что с 10 января 2017 года в аэропорту «Пулково» введены новые условия пользования парковочным комплексом. Теперь проезд по транзитной зоне между парковками Р1, Р2, Р3 в петербургском аэропорту платный.