Киев, 17 апреля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе находится с рабочим визитом в Хорватии. Как сообщает пресс-служба правительства Украины, в Загребе вице-премьер провела встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

В частности, Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на поддержку Хорватией украинской позиции по развертыванию миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, а также высоко оценила инициативу Пленковича создать двустороннюю группу для передачи Украине хорватского опыта «мирной реинтеграции хорватских территорий».

«Мы хотели бы изучить хорватский опыт интеграции, в частности, в процессе реформирования, выполнения требований для вступления в ЕС, адаптации национального законодательства к стандартам ЕС, ведения переговоров с ЕС, а также организации всей работы по интеграционным процессам внутри страны. Я считаю, что двусторонняя рабочая группа даст сильный импульс этой работе», — сказала вице-премьер-министр.

Она также поблагодарила Хорватии за гуманитарную помощь Украине и попросила возобновить практику медицинской реабилитации раненых украинских бойцов на хорватских термальных курортах.

Кроме того, 17 апреля депутат от фракции «Народный фронт» (НФ) Максим Бурбак заявил, что его фракция «последовательно отстаивает углубление санкций против России как страны-агрессора, усиление оборонного потенциала Украины». Он призвал НАТО расширить финансовую помощь Украине, в частности, на социальную поддержку украинских солдат и «противодействие российским киберататкам».

«Мы и дальше будем настаивать на увеличении затрат на оборону и повышение зарплат военнослужащим, завершение инженерного оборудования государственной границы с Россией. НФ последовательно отстаивает необходимость вступления Украины в Альянс… Мы также считаем, что пять пакетов помощи, которые НАТО предложило Украине, должны быть существенно расширены. Это и тренировки, совместные учения, помощь ветеранам, помощь тем, кто потерял здоровье в результате российской военной агрессии, борьба с кибератаками против России. Это оборонное вооружение, оборонительные технологии и членство Украины как в НАТО, так и в ЕС. Сегодня Украине борется не только за свою свободу, но и за покой жителей всей Европы», — сказал Бурбак с трибуны рады.

Как сообщалось, 13 апреля заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что вступление Украины в НАТО и ЕС — «важные и реалистичные задачи».

«Я не согласна, что цель Украины присоединиться к Евросоюзу и НАТО — это мечты идеалистов. Нет. Это очень важные и реалистичные задачи. Но вы должны понять, что на этом пути вам нужно сделать очень много. Однако цель евроатлантической интеграции — это не идеализм, это реальная цель», — заявила Гетемюллер.

Она напомнила об обязательствах Украины в проведении соответствующих реформ в сфере безопасности и экономики, а также призвала внести изменения в закон «О нацбезопасности».

Напомним, 4 августа 1995 года хорватская армия начала операцию «Буря», которая продолжалась несколько дней и завершилась ликвидацией республики Сербская Краина. В последствие операции из Хорватии бежали около 300 тысяч беженцев. Погибли около тысячи человек.