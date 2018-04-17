Ростов, Ярославская область, 17 апреля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Не успели региональные власти отчитаться о том, что проблема с водой в Ростове решена, все ее параметры качества соответствуют установленным нормам, как от жителей вновь посыпались жалобы на запах навоза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Ситуация улучшилась только в отчетах чиновников?

По результатам комиссионного обследования источником загрязнения воды назвали попадание в реку Устье, из которой ведется водозабор для нужд города, стоков с поля вдоль мелиоративной канавы одного из животноводческих комплексов.

После принятых мер специальный режим обработки воды на очистных сооружениях отменили 14 апреля. Лабораторные исследования Роспотребнадзора показали, что питьевая вода соответствует нормам.

«В связи с нормализацией ситуации, с 16 апреля подвоз воды в жилой фонд и объекты социальной сферы не требуется», — сообщили в районной администрации.

Но уже 17 апреля, после того, как режим гиперхлорирования воды был отменен, ростовцы вновь стали жаловаться: аромат навоза вернулся в воду.

Мы сегодня вместе со специалистами «Южного водоканала» и представителями жилищно-коммунального комплекса районной администрации выезжали на местность с целью мониторинга сложившейся ситуации. Мы убедились, что место, откуда сельхозотходы попадали в реку, локализовано физически. Теперь ничего не может течь в воду. Там поставили дамбу. Мы предложили ООО «Красный маяк» установить за свой счет дополнительную дамбу, которая стопроцентно исключит попадание в реку Устье сельскохозяйственных отходов, — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель главы администрации Ростовского района Ахмет Хадзиев.

Первый заместитель главы района сказал, что сам живет в городе, пьет ту же воду и никакого запаха он не чувствует. Ахмет Хадзиев предположил, что ростовцы сейчас ошибочно чувствуют посторонние запахи воды.