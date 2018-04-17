Москва, 17 апреля, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Повышение пособия по безработице никак не повлияет на решение проблемы и не поможет трудоустройству молодых специалистов и граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Минтруд рассматривает вариант уравнять максимальный размер пособия по безработице и прожиточный минимуму региона, пишут «Известия». При этом, наименьший размер пособия не должен составлять менее 30% от его максимального размера. Однако, по словам Нилова, такие предложения никак не улучшат ситуацию с безработицей в стране в целом.

«Изначально система социального страхования строилась так, что человек работал, работодатель направлял за него средства в Фонд социального страхования и работник знал, что если он вдруг получит травму на производстве, ему полагается компенсация, если больничный — то его оплатят, если женщина уходит в отпуск по уходу за ребенком, то ее содержат. И в случае увольнения также была гарантия — биржа труда, куда человек вставал на учет и ему там искали работу, если надо, он мог там сменить профиль или обучаться», — объясняет Нилов.

Затем, по его словам, система изменилась и сегодня гражданин, оказавшись без работы, не может быть уверен, что он найдет новое место трудоустройства.

«Мы получили в итоге, что минимальное пособие сегодня около 800 рублей, а максимальное — около 5 тыс. рублей. Конечно, это минимальные деньги, которые не стимулируют граждан даже вставать на биржу труда», — отмечает Нилов.

В связи с этим, по его словам, реальный уровень безработицы в стране гораздо выше, чем указано в официальных данных. А для того, чтобы изменить ситуацию, нужно понимать причины безработицы и бороться с ними, а не исправлять последствия.

«Надо понимать причины безработицы и бороться с ними, а не с последствиями. Все выплаты и их повышение — это борьба с последствиями. А причины в том, что рынок дисбалансирован. Нам необходимо создать условия, когда молодых специалистов будут брать на работу, а не требовать наличия у них официального стажа. Многие выпускники без стажа работают гораздо лучше, чем те, у кого этот стаж есть, но не хотят работать и портят производственный процесс. Эту систему надо ломать», — заявил Нилов.