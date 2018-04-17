Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Детский развлекательный центр ООО «Музей чудес «Джоуль парк», расположенный в центре Ростова-на-Дону, вновь открыл двери для юных посетителей. Как заверили в заведении, все выявленные в ходе инспекции нарушения пожарной безопасности устранены, сообщает ИА REGNUM.

Rostov.jpark.su Научный эксперимент в Джоуль парке

«Прокуратура Кировского района Ростова-на-Дону отказалась от исковых требований в связи с добровольным устранением всех выявленных нарушений, что подтверждается актами МЧС», — отметили в центре.

«Джоуль парк» расположен на площади более 1 тыс. кв. метров. В здании расположено семь различных залов с 70 интерактивными экспонатами, а также самый большой зеркальный лабиринт в городе-миллионнике. Здесь проводят грандиозные научные шоу, в том числе с использованием огня. Но так ли безопасны теперь научные практикумы и шоу, которые проводят для детей?

Напомним, в ходе пожарной инспекции было выявлено, что помещения для детского центра подверглись незаконной перепланировке, стены и полы были покрыты горючими материалами. Кроме этого, пути эвакуации и противопожарных преград между помещениями не были освещены. Получается, что перепланировку на скорую руку узаконили, полностью заменили стены и полы, а пути эвакуации осветили. На это всё ушло ровно две недели.

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Вместе с тем в ТРЦ «Горизонт» закрыли центр для детей «Кидбург», расположенный на четвёртом этаже. Какие нарушения выявили инспекторы, не уточняется. Но после их устранения место массового пребывания детей вновь распахнёт свои двери. Окажутся ли юные посетители в полной безопасности — большой вопрос.

Помимо этого по решению суда в Ростове-на-Дону закрыт торговый центр «Мир» в Пролетарском районе. Устраняют нарушения пожарной безопасности посетителей автошкола «Приоритет» и магазин сети «Магнит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тотальные проверки торгово-развлекательных центров проводятся по всей стране после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизни 64 человек.

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