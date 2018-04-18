Москва, 19 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 апреля, в России отмечают День работников службы занятости. Именно в этот день в 1991 году был принят Закон «О занятости населения в Российской Федерации».

Биржа труда

Дату принято считать днем образования государственной службы занятости населения России и профессиональным праздником её работников. Деятельность этой системы органов и учреждений направлена на обеспечение контроля и надзора в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, оказание государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования трудовых споров.

Различные государственные и частные службы, регулирующие трудовые отношения, существовали еще в дореволюционной России. Закон «О занятости населения в Российской Федерации» сформировал определенную гарантию государства по обеспечению каждого гражданина правом на труд.

Работу государственной службы занятости возглавляет федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Служба занятости выполняет множество функций, позволяющих обеспечить граждан рабочими местами. Среди них — анализ и прогнозирование спроса и предложения на рабочую силу, оказание помощи трудящимся в подборе подходящей работы, а работодателям — в подборе необходимых работников, осуществление социальных выплат и другие.

Накануне Минтруд России предложил довести максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума. Авторы соответствующего законопроекта хотят отменить обязательное предоставление гражданами в службы занятости справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы, сократить сроки выплаты пособия по безработице вдвое, а также включить выпускников учебных заведений до 25 лет в перечень граждан, которые испытывают трудности в поиске работы и помогать им в трудоустройстве.

Сейчас в России минимальный размер пособия по безработице составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.