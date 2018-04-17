Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 16:32 — ИА Регнум. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года цены на номера в некоторых гостиницах в городах проведения матчей увеличиваются на 300%.Такими результатами исследования с ИА REGNUM поделилась 17 апреля группа компаний «Аэроклуб», чьи эксперты проанализировали бронирования бизнес-туристов за 2018 год.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель «Астория» в Санкт-Петербурге

Иностранные корпорации уже пожаловались на ограниченный номерной фонд региональных гостиниц в России.

В целом, спрос на отели Петербурга с начала 2018 года вырос на 32%. Это выше среднероссийского показателя: в первом квартале деловые путешественники забронировали на 26% больше ночей в гостиницах по России, чем в аналогичный период прошлого года. Это в том числе связано с решением корпораций перенести крупные деловые мероприятия на период до ЧМ-2018, пока отели готовы принимать большие группы по приемлемым ценам.

На петербургские гостиницы категории 4* пришлось 48% бронирований 2018 года. По мнению экспертов, ориентация отельеров на сегмент 4* позволит собрать максимальную прибыль в период матчей, а после мероприятия — поддерживать достаточную загрузку, продавая номера туристам и деловым путешественникам по цене трехзвездочных гостиниц, что является распространенной практикой в регионах. Кроме того, 35% ночей забронированы в трехзвездочных гостиницах, тогда как 11% бизнес-туристов предпочитают пятизвездочное проживание.

Серьезнее всего — на 20% — подорожали номера в двухзвездочных отелях в Петербурге, Москве и Волгограде. Аналогичный рост демонстрируют цены на проживание в пятизвездочных отелях Калининграда и Сочи. В целом, в 2018 году в среднем в России номер 5* стоит 6 тыс. рублей в сутки, номер 5* — около 4 тыс. 650 рублей, ночь в номере 3* — примерно 3 тыс. 600 рублей.

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«Если в первом квартале 2018 цены изменились лишь в ряде гостиниц, во втором квартале, в частности, в дни проведения матчей Чемпионата мира, увеличение цен на проживание достигает 300%», — замечают эксперты.

Многие иностранные корпорации рады бы отправить сотрудников «поболеть» на чемпионате в России за свои национальные сборные, это распространенная практика мотивации и поощрения сотрудников, а также позволяет побывать в РФ без визы. Но им не хватает мест в гостиницах, к тому же, иностранные бизнесмены жалуются на жесткие условия бронирования.

К примеру, некоторые гостиницы готовы принимать гостей на срок не менее 30 дней, при этом просят предоплату в 100% и не возвращают деньги в случае отмены поездки.

«В Саранске, Самаре и Калининграде иностранцы столкнулись с особыми затруднениями ввиду ограниченного номерного фонда, что особенно проблематично при планировании заселения больших групп бизнес-туристов», — добавляют исследователи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проверок соблюдения требований, связанных с регулированием стоимости гостиничного обслуживания, Роспотребнадзор выявил 561 случай завышения цен на гостиницы. По результатам проверок Роспотребнадзор направил 173 иска в суд в защиту неопределенного круга потребителей и выдал 187 предостережений.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.