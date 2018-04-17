Калуга, 17 апреля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, состоялось очередное заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Городской думы Калуги под председательством Константина Сотскова. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты одобрили поправки в бюджет города.

Городская дума Калуги Заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Городской думы Калуги 17.04.2018

Доходная часть бюджета увеличивается на 609,4 млн. рублей за счёт поступлений из областного бюджета. 404 млн. рублей будет направлено на формирование резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета. 41,4 млн. рублей будет выделено для обеспечения условий софинансирования по приобретению здания школы в микрорайоне Веснушки для реализации образовательных программ общего образования. 13,9 млн. рублей выделяется на проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Также перераспределяются средства в рамках ранее утверждённых параметров. 28,2 млн. рублей выделяется для обеспечения условий софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда. 9,5 млн. рублей будет направлено на изготовление технических паспортов и планов по автомобильным дорогам общего пользования. 1,5 млн. рублей выделяется на изготовление технической документации на выявленные бесхозные объекты недвижимости. 5,8 млн. рублей дополнительно выделяется на реализацию программы «Формирование современной городской среды». 210 тысяч рублей выделяется на выполнение муниципального задания учреждениями, подведомственными управлению культуры. 700 тысяч рублей выделяется на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 2,5 млн. рублей будет направлено на ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов.

2,4 млн. рублей выделяется в виде субсидии на рекультивацию полигона ТБО, ещё 2,4 млн. рублей будет внесено в уставной фонд муниципального предприятия «Полигон ТКО» г. Калуги. Порядка 700 тысяч рублей выделяется на ремонт помещений и спортивных сооружений, подведомственных управлению физической культуры спорта и молодёжной политики. Также были одобрены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. Из схемы исключается ряд объектов, невостребованных предпринимателями. Включаются в схему несколько павильонов по продаже продовольственных товаров и елочные базары.