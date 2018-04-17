Нижневартовск, Югра, 17 апреля, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Жители Нижневартовска (ХМАО) обеспокоены судьбой малыша, которого утром 16 апреля подкинули к местному перинатальному центру с запиской «Назовите Сашей». Полиция на данный момент ведёт розыски матери ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

Младенца обнаружили медики после звонка в дверь перинатального центра. Малыша положили на скамейку. Ребёнку около 40 недель от роду. Он доношен и здоров. На данный момент находится в перинатальном центре Нижневартовска.

Тем временем в социальных сетях уже говорят об усыновлении мальчика, но отсутствие официального отказа от ребёнка или лишения родительских прав делает данную процедуру затяжной. Кроме того, у младенца может быть отец или иные родственники, готовые его воспитывать. Почему-то люди сразу решили, что именно мать подбросила малыша к роддому.

Впрочем, нижневартовцы даже благодарят за то, что подкидыша не лишили жизни и не выкинули на помойку. Позвонили в дверь и хорошо укутали. Отметим, что в декабре 2017 года в городе Чайковский Пермского края был обнаружен около филиала детской больницы. Тогда врачи констатировали у малыша переохлаждение, и ему пришлось лечиться.

Но в том же Чайковском в марте 2018 года было обнаружено растерзанное тело младенца, ранее сообщало ИА REGNUM. Тело новорождённой девочки нашли местные жители на берегу реки. Вероятно, она стала жертвой бродячих собак.