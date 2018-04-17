Ереван, 17 апреля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. 17 апреля парламент Армении большинством голосов избрал премьер-министром третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Арменпресс

«По итогам поименного голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17», — сообщил спикер парламента Ара Баблоян.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в своем выступлении в парламенте Саргсян коротко коснулся ключевых вопросов социально-экономической и внешнеполитической жизни Армении, повторив свои обычные тезисы, в том числе и по карабахской проблематике. Он никак не обратился к напряженной общественной ситуации в Ереване за последние несколько дней. Саргсян также ответил на вопросы депутатов, в том числе о социально-экономическом положении граждан республики. В своих ответах он апеллировал к статистике.

По словам Саргсяна, за последние несколько лет вдвое увеличилось количество зарегистрированных в стране автомобилей, а также существенно возрос объем вкладов населения в банках: в Армении порядка 1 млн вкладчиков, причем объем существенной части вкладов составляет до 7 млн драмов (порядка $15 тыс.).

Наша главнейшая цель останется прежней — обеспечение прогресса, для чего мы продолжим наши программы. Да, сегодня мы имеем положительные результаты во внешней политике, которые дают нам серьезные резервы прочности. Да, сегодня мы достигли такого уровня внутренней стабильности, что положительно прогнозируем динамику экономических показателей. Эти тенденции мы должны сохранить. Все направления нашей политики должны быть направлены на улучшение демографической ситуации», — сказал в своем выступлении Саргсян.

Как и ожидалось, оппозиционные депутаты от блока «Елк» обрушились с критикой на Саргсяна, в то время как однопартийцы и партнеры перечисляли достижения его президентских сроков.

Арам Саркисян из оппозиционного блока «Елк» подверг критике политику Сержа Саргсяна, вспомнив, что последний обещал не идти на третий срок. Его выдвижение он обусловил тем, что Саргсян смотрит в сторону его коллег по Евразийскому экономическому союзу, которые также не желают уходить.

Вы обещали побороть эту зловонную атмосферу, и что, ее нет уже? Вы говорили, нужно крушить стены недоверия, и что? Они разрушены? Нет, они как раз воздвигнуты перед этим зданием в настоящую минуту. Вы обещали передать свой опыт молодым, и что передали? Вы так опустошили скамейку запасных, что альтернативой Саргсяну является сам Саргсян», — отметил оппозиционный депутат.

Другой депутат от «Елк» Геворк Горгисян заявил Саргсяну, что все его проекты и обещания остались невыполненными.

Вы виновны в том, что каждый третий в Армении — беден, каждый пятый — безработный, и все граждане задолжали банкам. Обещаю, мы всегда будем здесь и будем озвучивать наши подходы. Нашей повседневной работой приблизим день, когда ваша кажущаяся непоколебимой система придет к своему концу. Только так можно построить Армению, о которой мы мечтаем», — отметил Горгисян.

В ответном слове Саргсян вспомнил, что за прошлые 10 лет Армения пережила два экономических кризиса и военные ситуации, однако продолжила путь демократических реформ и обеспечила прогресс.

«Прошлые 10 лет — наша общая история, история нашей страны, а не история Сержа Саргсяна. И не надо чернить эту историю лишь бы ослабить политического соперника. Это несправедливо и не стоит так поступать. Лишь история даст реальную оценку этому периоду», — отметил Саргсян.

Тем временем, в центре Еревана продолжаются акции протеста оппозиции, во главе с руководителем парламентской фракции «Елк» Николом Пашиняном. Он уже объявил о начале в Армении бархатной революции. Также Пашинян проинформировал, что в 18:30 (17:30 мск) на площади Республики в Ереване пройдет очередной митинг, который должен стать «самым многолюдным за всю историю третьей республики».

На обсуждениях в парламенте Серж Саргсян во время своих трех выступлений и ответы на вопросы депутатов никак не коснулся многотысячной акции протеста, участники которой выступают против премьерства Саргсяна.

9 апреля завершился второй президентский срок Сержа Сарсгяна, и на должность президента страны был избран бывший посол Армении в Великобритании Армен Саргсян. Правительство во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку. Правящая Республиканская партия Армении и ее коалиционный партнер АРФ «Дашнакцутюн» выдвинули на должность премьер-министра, у которого отныне будут бразды правления страной, кандидатуру Сержа Саргсяна.