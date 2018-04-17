Киев, 17 апреля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В ближайшее время президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение парламента законопроекты о частичном разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, а также об окончательном выходе Украины из СНГ. Об этом 17 апреля с трибуны Рады заявил депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, коалиция поддержит законодательные инициативы президента Порошенко.

«В ближайшее время президент Украины внесет на рассмотрение Рады законопроект о прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Разрыв договора станет очередным доказательством необратимости пути Украины на пути на Запад и абсолютного выхода из-под влияния Кремля. Кроме того, фракция БПП поддерживает позицию главы государства относительно необходимости выхода из статусных органов СНГ. Хочу напомнить, что страны СНГ отказались признавать российскую агрессию в Донбассе и в Крыму», — сказал Герасимов.

Кроме того, политолог Виталий Кулик считает, что именно западные партнеры Украины не позволили Киеву пойти на полный разрыв договора о дружбе с Россией. По его словам, Запад опасается возможный осложнений в переговорном процессе с Россией по вопросам выполнения Минских соглашений.

«Почему Порошенко не хочет разорвать большой договор с Россией? Основным аргументом того, что Украина не хочет полностью разрывать договор о дружбе с РФ, очевидно, является позиция наших западных партнеров. Запад считает, что его расторжение создаст напряжение и усложнит переговорный процесс по выполнению Минских соглашений», — отметил Кулик на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент Украины Порошенко предложил верховной Раде расторгнуть действие отдельных положений большого договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ. «Следующим шагом будет внесение мной в Раду проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной с Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами нашего государства и реализацией нашего права на самооборону», — рассказал Порошенко на Форуме безопасности в Киеве.

Напомним, осенью 2018 года заканчивается срок действия договора договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. В документе, который был подписан в 1997 году, закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.