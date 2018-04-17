Запад не позволил Киеву полностью разорвать договор о дружбе с Россией
Киев, 17 апреля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В ближайшее время президент Украины Петр Порошенко внесет на рассмотрение парламента законопроекты о частичном разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, а также об окончательном выходе Украины из СНГ. Об этом 17 апреля с трибуны Рады заявил депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.
По его словам, коалиция поддержит законодательные инициативы президента Порошенко.
«В ближайшее время президент Украины внесет на рассмотрение Рады законопроект о прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Разрыв договора станет очередным доказательством необратимости пути Украины на пути на Запад и абсолютного выхода из-под влияния Кремля. Кроме того, фракция БПП поддерживает позицию главы государства относительно необходимости выхода из статусных органов СНГ. Хочу напомнить, что страны СНГ отказались признавать российскую агрессию в Донбассе и в Крыму», — сказал Герасимов.
Кроме того, политолог Виталий Кулик считает, что именно западные партнеры Украины не позволили Киеву пойти на полный разрыв договора о дружбе с Россией. По его словам, Запад опасается возможный осложнений в переговорном процессе с Россией по вопросам выполнения Минских соглашений.
«Почему Порошенко не хочет разорвать большой договор с Россией? Основным аргументом того, что Украина не хочет полностью разрывать договор о дружбе с РФ, очевидно, является позиция наших западных партнеров. Запад считает, что его расторжение создаст напряжение и усложнит переговорный процесс по выполнению Минских соглашений», — отметил Кулик на своей странице в Фейсбуке.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент Украины Порошенко предложил верховной Раде расторгнуть действие отдельных положений большого договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ. «Следующим шагом будет внесение мной в Раду проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной с Россией в части, в которой действие этого договора несовместимо с национальными интересами нашего государства и реализацией нашего права на самооборону», — рассказал Порошенко на Форуме безопасности в Киеве.
Напомним, осенью 2018 года заканчивается срок действия договора договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. В документе, который был подписан в 1997 году, закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.