Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Реставрационные работы в историческом здании Витебского вокзала Санкт-Петербурга не уложились в ранее установленный срок, поскольку при их проведении были дополнительно выявлены инженерные сети, подлежащие обязательной замене. Однако в самое ближайшее время ремонтные работы на вокзале будут завершены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 17 апреля в Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

Rzd.ru Витебский вокзал (до реставрации)

Напомним, реставрационные работы на Витебском вокзале стартовали 13 июля 2017 года. Первыми на реставрацию стали исторические фасады здания вокзала, постройки 1904 года. Реконструкция проходит в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира 2018 года. Сроком окончания работ изначально назывался 4-й квартал 2017 года, затем — 1-й квартал 2018 года. Однако до сих пор здание вокзала находится в строительных лесах. Впрочем, на основной деятельности вокзала ремонт не отразился.

В РЖД отметили, что при планировании реставрационных работ на Витебском вокзале не было возможности изначально провести оценку скрытых и внутренних коммуникаций, и, соответственно, оценку тех работ, которые необходимо с ними произвести.

«При проведении работ мы столкнулись с целым набором скрытых проблем, которые предстояло решить. Например, когда начали делать отдельный зал для маломобильных пассажиров, мы столкнулись с абсолютной изношенностью всех коммуникаций, ведущих в это помещение, и их пришлось полностью заменить. Многим из них было больше 50-ти лет. В связи с этим мы выполнили больший объем работ, чем изначально планировали», — отметили в РЖД.

Витебский вокзал, по объемам и масштабам реставрационных работ, стал для РЖД крупнейшим вокзальным объектом в России. Все работы на вокзале проводятся в плотном контакте с органами по охране памятников архитектуры и культуры. В настоящее время на вокзале идет финальный этап ремонтно-реставрационных работ, заканчиваются фасадные работы.

«Мы готовы будем в течение двух недель начать приемку со стороны КГИОП и органов сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга», — отметили в Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, добавив, что леса со здания вокзала будут сняты в начале мая.

При этом, несмотря на увеличение объема работ на Витебском вокзале, «общие расходы, заложенные ОАО «РЖД» на подготовку вокзалов к приему и проведению Чемпионата мира по футболу не изменились», добавили в компании.

Витебский вокзал — первый железнодорожный вокзал в России, который был построен в 1837 году. Отсюда уходили поезда по первому маршруту Санкт-Петербург — Царское село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году.

В ходе работ на Витебском вокзале реставраторы воссоздают первоначальный облик здания, чтобы посетители увидели вокзал таким, каким его построили в начале XX века. Помимо восстановления общих фасадов и стен здания вокзала в проект входит реставрация большой витражной арки на главном фасаде, гербов Санкт-Петербурга и Витебска над парадным входом, а также часовой башни с изображением рельефов сов. На здании вокзала также будет включена архитектурно-художественная подсветка, подчеркивающая в ночное время красоту памятника архитектуры. В состав работ на вокзале также вошла полная адаптация инфраструктуры для маломобильных пассажиров, модернизация всех инженерных систем, освещения и системы навигации для пассажиров.

Добавим также, что Витебский вокзал станет в будущем конечным пунктом для линии аэроэкспресса из аэропорта «Пулково». Конкурс на заключение концессионного соглашения по реализации проекта железнодорожного сообщения между Витебским вокзалом и аэропортом «Пулково» планируется объявить во втором полугодии 2017 года.