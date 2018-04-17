Ремонт Витебского вокзала в Петербурге завершится в начале мая
Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Реставрационные работы в историческом здании Витебского вокзала Санкт-Петербурга не уложились в ранее установленный срок, поскольку при их проведении были дополнительно выявлены инженерные сети, подлежащие обязательной замене. Однако в самое ближайшее время ремонтные работы на вокзале будут завершены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 17 апреля в Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».
Напомним, реставрационные работы на Витебском вокзале стартовали 13 июля 2017 года. Первыми на реставрацию стали исторические фасады здания вокзала, постройки 1904 года. Реконструкция проходит в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира 2018 года. Сроком окончания работ изначально назывался 4-й квартал 2017 года, затем — 1-й квартал 2018 года. Однако до сих пор здание вокзала находится в строительных лесах. Впрочем, на основной деятельности вокзала ремонт не отразился.
В РЖД отметили, что при планировании реставрационных работ на Витебском вокзале не было возможности изначально провести оценку скрытых и внутренних коммуникаций, и, соответственно, оценку тех работ, которые необходимо с ними произвести.
«При проведении работ мы столкнулись с целым набором скрытых проблем, которые предстояло решить. Например, когда начали делать отдельный зал для маломобильных пассажиров, мы столкнулись с абсолютной изношенностью всех коммуникаций, ведущих в это помещение, и их пришлось полностью заменить. Многим из них было больше 50-ти лет. В связи с этим мы выполнили больший объем работ, чем изначально планировали», — отметили в РЖД.
Витебский вокзал, по объемам и масштабам реставрационных работ, стал для РЖД крупнейшим вокзальным объектом в России. Все работы на вокзале проводятся в плотном контакте с органами по охране памятников архитектуры и культуры. В настоящее время на вокзале идет финальный этап ремонтно-реставрационных работ, заканчиваются фасадные работы.
«Мы готовы будем в течение двух недель начать приемку со стороны КГИОП и органов сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга», — отметили в Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, добавив, что леса со здания вокзала будут сняты в начале мая.
При этом, несмотря на увеличение объема работ на Витебском вокзале, «общие расходы, заложенные ОАО «РЖД» на подготовку вокзалов к приему и проведению Чемпионата мира по футболу не изменились», добавили в компании.
Витебский вокзал — первый железнодорожный вокзал в России, который был построен в 1837 году. Отсюда уходили поезда по первому маршруту Санкт-Петербург — Царское село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году.
В ходе работ на Витебском вокзале реставраторы воссоздают первоначальный облик здания, чтобы посетители увидели вокзал таким, каким его построили в начале XX века. Помимо восстановления общих фасадов и стен здания вокзала в проект входит реставрация большой витражной арки на главном фасаде, гербов Санкт-Петербурга и Витебска над парадным входом, а также часовой башни с изображением рельефов сов. На здании вокзала также будет включена архитектурно-художественная подсветка, подчеркивающая в ночное время красоту памятника архитектуры. В состав работ на вокзале также вошла полная адаптация инфраструктуры для маломобильных пассажиров, модернизация всех инженерных систем, освещения и системы навигации для пассажиров.
Добавим также, что Витебский вокзал станет в будущем конечным пунктом для линии аэроэкспресса из аэропорта «Пулково». Конкурс на заключение концессионного соглашения по реализации проекта железнодорожного сообщения между Витебским вокзалом и аэропортом «Пулково» планируется объявить во втором полугодии 2017 года.