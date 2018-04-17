Москва, 17 апреля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Настроение сирийцев сильно поменялось, когда они увидели, что их ПВО могут сбивать американские ракеты, рассказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик 17 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя свой визит в Дамаск.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мы всю неделю были там, — сообщил парламентарий. — Наша делегация видела атаку на Дамаск. Я видел, как работали сирийские ПВО. Реальный грохот стоял очень сильный. Они (американские ракеты — прим. ИА REGNUM ) взрывались в воздухе. В 6:25 мы выехали из гостиницы, а в 6:30 люди устроили митинг. В первые дни сирийцы были встревожены: будут их бомбить или нет. Но после этого удара настроение у них поменялось. Я твердо уверен — Россия, не выстрелив ни одним патроном, в этой игре победила. Вспомните про ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России). Два года оно владело почти половиной территории Сирии».

Теперь же, по словам депутата, сирийские города освобождают, а ИГИЛ (организация деятельность, которой запрещена в России) уже совсем не то, каким было три года назад.

Напомним, что подтверждением этих слов может служить тот факт, что, например, с начала гуманитарной операции в Восточной Гуте в Сирии в свои дома вернулись более 59,5 тыс. жителей. Таковы данные российского Министерства обороны.

Для поддержания правопорядка, обеспечения безопасности мирных граждан, а также недопущения провокаций и оказания помощи населению в Восточной Гуте организована работа российской военной полиции и сирийских правоохранительных органов.

«В городе Дума в Восточной Гуте с помощью строительной техники, переданной российской стороной, расчищаются завалы для восстановления движения транспорта», — подчеркнули в министерстве.

Отметим также, что в начале апреля Восточная Гута полностью перешла под контроль правительственных сил Сирии. Большая часть боевиков согласилась покинуть территорию оазиса, центром которого является Дамаск, и выехать в зону деэскалации Идлиб, подконтрольную Турции.