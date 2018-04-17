Ярославль, 17 апреля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В Ярославле зафиксирован мусоровоз, скорее всего, принадлежащий государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром». Об этом сообщают ярославские общественники, дежурящие у полигона «Скоково».

Avto-nomer.ru Мусоровоз ГУП «Экотехпром»

Они записывают номера приезжающих мусоровозов, сверяя их с номерами машин, которые фиксировали протестующие в Волоколамске. Как выяснилось, в Ярославле работают те же машины, что привозили мусор на полигон «Ядрово».

Более того, обнаружены и фотографии этих машин. На одной из них на портале avto-nomer.ru автомобиль с номером А 888 УС 777 маркирован.

Avto-nomer.ru Мусоровоз ГУП «Экотехпром»

На борту маркировка ГУП «Экотехпром». В Ярославле такая же машина с тем же номером, правда, с прицепом и уже без наклеек «Экотехпрома».

Анна Головина Московский мусоровоз в Ярославле

По данным ЕГРЮЛ, это предприятие принадлежит департаменту госимущества мэрии Москвы.

На сайте предприятия говорится, что ГУП «Экотехпром» утилизирует 45% твердых бытовых отходов города Москвы. В самом «Экотехпроме» корреспонденту ИА REGNUM пока не смогли сообщить, ездят ли их машины в Ярославль.

Ранее власти Ярославской области обещали, что московский мусор будет складироваться на полигоне «Скоково» только после одобрения «общественности», однако пока было проведено лишь одно совещание, на котором практически все представители общественности высказались против этих планов.