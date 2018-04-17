Москва, 17 апреля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Блокировка Telegram на территории России будет действовать до тех пор, пока мессенджер не выполнит решение суда, заявил 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

Песков выразил надежду, что со временем ситуация с мессенджером будет отрегулирована необходимыми техническими средствами так, чтобы исполнялось решение суда, а также это никак не затрагивало какие-либо другие сервисы, программы или приложения в интернете.

«В решении (суда) говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены определённые условия. Мы надеемся, что когда-то эти условия будут выполнены и мессенджер вернётся», — заявил Песков.

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При этом, по его словам, в компетенцию Кремля не входят вопросы эффективности выполнения решения суда по блокировке Telegram.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера на территории России в связи с отказом руководства Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.

Роскомнадзор 16 апреля начал процедуру блокировки сервиса, соответствующие предписания были разосланы операторам связи. Кроме того, ведомство потребовало удалить приложение Telegram из App Store и Google Play.