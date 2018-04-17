Москва, 17 апреля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно давать оценку приостановке введения в отношении России новых американских санкций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, по итогам одного дня говорить что-либо и давать оценку рано. Однако Кремль уже ничему не удивляется.

Так он ответил на просьбу прокомментировать новость о санкциях США, которые были анонсированы постпредом США при ООН Никки Хейли, но так и не были введены.

Говоря о санкциях, Песков напомнил, что с точки зрения Москвы единственными легитимными санкциями являются те, которые принимаются Советом Безопасности ООН.

«За XX век 174 раза объявлялись санкции, из них почти 110 раз — плюс-минус несколько — эти санкции вводились США», — подчеркнул Песков, добавив, что Россия не может согласиться с такой «обыденной практикой» США и считать ее законной.