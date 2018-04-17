Москва, 17 апреля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Обвинения российских хакеров во взломе сетевого оборудования государственных ведомств со стороны США и Великобритании являются несостоятельными и полностью девальвировались, заявил 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Как правило, такие обвинения с абсолютной легкостью озвучиваются, и никто даже не утруждает себя поиском хоть какой-либо аргументации», — заявил Песков.

По его словам, к таким заявлениям Кремль относится «соответствующим образом». Пресс-секретарь подчеркнул, что суть и необоснованный характер таких обвинений никак не меняются.

«С нашей точки зрения, эти несостоятельные обвинения полностью девальвировались», — резюмировал представитель Кремля.

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Напомним, 16 апреля США и Великобритания выпустили совместное предупреждение, в котором говорится о том, что правительство России якобы спонсирует программу по взлому сетевого оборудования госкомпаний.

В посольстве РФ в Великобритании назвали очередные обвинения Лондона и Вашингтона провокацией. В российском ведомстве напомнили, что обвинения в киберугрозе, якобы существующей со стороны России, звучат не впервые.

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