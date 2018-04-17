Санкт-Петербург, 17 апреля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Корабль противоминной обороны «Иван Антонов» (проект 12 700) для ВМФ России спустят на воду 25 апреля на ОАО «Средне-Невский Судостроительный Завод» в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 апреля, в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ.

Пресс-служба ВМФ России Корабль ПМО проекта 12700

Название кораблю присвоено в честь снайпера-балтийца, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова. Его дочь, Наталья Антонова, примет участие в торжественной церемонии спуска вместе с представителями командования ВМФ, Объединенной судостроительной корпорации и правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, головной корабль проекта 12 700 «Александр Обухов» уже служит в составе ВМФ России, «Иван Антонов» готовится к спуску на воду, еще два корабля («Георгий Курбатов» и «Владимир Емельянов») находятся на разных этапах строительства. Как отмечают в Минобороны, «Иван Антонов» будет отличаться от головного корабля этого проекта «Александр Обухов» улучшенными характеристиками и архитектурой корпуса.

Корабли противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 спроектированы ЦМКБ «Алмаз». Они предназначены для поиска и уничтожения морских мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для себя дистанции, в том числе для борьбы с так называемыми «умными» минами, которые российские моряки смогут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. Корабли проекта 12 700 должны существенно усилить потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.

Противоминный контур кораблей этого типа состоит из гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах. Работу всех средств координирует автоматизированная система управления противоминными действиями. В то же время корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля — 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек.

Корпус корабля сделан из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. У него более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Немаловажно и то, что срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России рассчитывает получить девять тральщиков нового поколения с корпусами из стеклопластика к 2027 году.

«Практически по одному тральщику в год мы будем получать. Семь у нас уже законтрактовано, продукция очень востребованная», — заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе ходе посещения Средне-Невского судостроительного завода 12 апреля.

Четвертый серийный корабль противоминной обороны проекта 12 700 для ВМФ России будет заложен на ОАО «Средне-Невский Судостроительный Завод» в Санкт-Петербурге до конца 2017 года. Имя ему пока не выбрали.