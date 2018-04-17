Вашингтон, 17 апреля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В военно-морском ведомстве США признали, что программа строительства кораблей береговой линии Littoral Combat Ship (LCS) привела к бесполезному расходованию миллиардов долларов. Об этом пишет специализированное издание Task & Purpose.

Карло Карра. Фиаско (фрагмент). 1915

Отмечается, что береговые корабли вследствие своей неудачной конструкции практически беспомощны перед лицом противокорабельных ракет, неэффективно расходуют топливо, слабо вооружены и оборудованы неэффективной радарной системой. По сведениям издания, именно из-за этого корабли LCS постоянно пропускают военно-морские учения.

В 2014 году Пентагон был вынужден сократить заказ на LCS из-за их неэффективности, а также из-за того, что уже имеющиеся корабли этого типа постоянно находятся на техобслуживании и доработках.

«После того как были потрачены 16 лет и миллиарды долларов, ВМС США, видимо, наконец-то признали, что программа прибрежных боевых кораблей LCS выглядит абсолютным провалом», — пишут эксперты.

Отмечается, что ни один из кораблей проекта LCS «не выживает в бою высокой интенсивности», поскольку один удар приведёт к потере возможностей к самостоятельному передвижению и к потере общей боеспособности.

В военном ведомстве США признали, что прибрежные боевые корабли проекта LCS плохо показали себя в испытаниях против группы малых атакующих судов. Специалисты обнаружили у них ряд сбоев — от проблем с генераторами и системами кондиционирования до ошибок в системе кибербезопасности.

Напомним, 12 декабря 2017 года командование Военно-морских сил (ВМС) США сообщило, что новейший американский эсминец USS Zumwalt, стоимость которого оценивается в $4,4 млрд, вышел из строя во время испытаний. Отмечается, что у корабля 5 декабря отказало оборудование, которое защищает от нежелательных колебаний мощности. Из-за поломки эсминец был вынужден прервать испытания и вернуться на верфи в штате Мэн.

Добавим, этот военный корабль, спущенный на воду осенью 2016 года, уже несколько раз серьёзно ремонтировали. Данный тип кораблей стал одним из самых дорогих в истории ВМС США как в строительстве, так и в эксплуатации: один выстрел из его уникальной пушки стоит $800 тыс. Следует отметить, в настоящее время планы закупки кораблей этого типа урезаны с 28 до трех единиц.

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