Москва, 17 апреля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Почти 60% жителей России готовы отказаться от поездки за границу в связи с высоким курсом валют, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса путешествий OneTwoTrip, в котором приняли участие около 3 тыс. человек.

Stevebidmead Отдых на море

По данным опроса, 31% туристов откажутся от отдыха за границей, если курс национальной валюты превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. 21% опрошенных готовы пережить и более существенное ослабление рубля.

При этом 11% респондентов считают курс рубля высоким уже сейчас и из-за этого уже отказываются от зарубежных поездок. 74% допускают, что пересмотрят географию поездок и вместо европейских стран выберут Азию.

«Результаты опроса подтверждают, что для российских путешественников курс валюты играет большую роль при выборе направлений для путешествия», — считает глава направления пакетных сервисов OneTwoTrip Антон Ким.

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Он также отметил, что в последние годы туристы научились гибко реагировать на различные изменения и при необходимости пересматривают предпочтения. Так, ради путешествия граждане готовы сократить продолжительность поездки или заселяться в более дешевые гостиницы.

Напомним, курс рубля стал укрепляться после недельного падения на фоне решения США отложить введение новых санкций против России. Так, стоимость одного доллара снизилась с 62 рублей до 60,9 рубля, а курс евро опустился до 75,6 рубля.

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