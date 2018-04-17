Москва, 17 апреля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. США пытаются самоутвердиться за счёт России, раз за разом демонстрируя свою силу, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенёв. Об этом он заявил 17 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

В качестве ответных мер депутат предложил задуматься о том, чтобы Россия расширила договор о сотрудничестве с Сирией.

«Почему американское тактическое ядерное оружие может быть в Европе? — поинтересовался Гутенёв. — Почему РФ нигде не размещала своё тактическое ядерное оружие?»

По мнению депутата, если бы Москва хотя бы зафиксировала такую возможность, США «поостереглись бы бездумно применять оружие». Кроме того, Гутенёв полагает, что эффективным средством противостояния давлению США могла бы стать так называемая нулевая толерантность к нарушениям российского законодательства американскими компаниями, работающими в РФ.

Несколько более скептично на этот счёт высказался другой участник передачи, экономист Максим Чирков.

«Американцев волнуют совсем иные возможные экономические последствия, — сказал он. — Вы что, думаете, их сильно волнует, сколько долларов они заплатят за пролёт через территорию России? Это смешно! Или что одну компанию какую-то ограничат и она не будет участвовать в оценке бизнеса? Никто их из страны не выкинет. Экономика РФ открыта, несмотря на санкции и контрсанкции. Это всем понятно. Будут они участвовать и в различных процессах приватизации».

Напомним, что 17 апреля РБК со ссылкой на информацию из собственных источников сообщила, что российские власти находятся в ожидании максимально жёстких санкций США и не исключают того, что Вашингтон предпочтёт самые жёсткие варианты такого экономического давления.

Сообщается, что Вашингтон готов применить санкции в отношении российского госдолга, отключение РФ от системы SWIFT и блокирующие санкции против крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ.

Уточняется, что готовиться к самому худшему в Кремле и правительстве стали ещё до того, как в январе власти США опубликовали так называемый кремлёвский доклад.