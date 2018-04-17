Москва, 17 апреля, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Глава компании Space X Илон Маск является очень «талантливым инженером и блестящим пиарщиком». Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК.

Government.ru Дмитрий Рогозин

«Иногда его блестящий пиар подрывает его авторитет как хорошего инженера, потому что он начинает иногда завираться, — сказал Рогозин. — Но в целом я считаю, что к нему надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно».

Вице-премьер РФ также добавил, что некоторые разработки Маска могут быть использованы в российской ракетно-космической отрасли.

«Не могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — отметил Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2018 г. компания SpaceX запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Ракета вывела в космическое пространство красный автомобиль Tesla Roadster, улетевший в сторону Марса.

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