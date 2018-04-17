Ярославль, 17 апреля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. 17 апреля ярославцы вновь начали фиксировать на подъездах к городской свалке «Скоково» подозрительные мусоровозы с московскими номерами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Анны Головиной Мусоровозы с московскими номерами вновь встревожили жителей Ярославля

Напомним, лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев в начале апреля снял на видео подобные мусоровозы и побеседовал с одним из водителей, который рассказал, что везет мусор из столичного региона. На этом фоне оправдания регионального правительства о том, что в Ярославле вывозом мусора занимается компания из Москвы, выглядели неубедительно.

17 апреля вновь стали поступать сообщения о том, что в направлении «Скоково» движутся мусоровозы с московскими номерами. Представители общественного движения против ввоза в Ярославскую область отходов из столицы выехали на место, где зафиксировали происходящее. Утверждать, что мусоровозы прибыли именно из Московской области, сложно — в этот раз поговорить с водителями не удалось. Тем не менее, ярославцы выражают серьезную обеспокоенность происходящим.

«До 12.30 17 апреля на полигон «Скоково» проехало минимум 7 мусоровозов с московскими номерами. Примерный объем ввезённых отходов по нашей оценке — 350 кубов (каждый мусоровоз везёт по два контейнера в 30 кубов). Наше правительство считает 1 куб мусора равным одной 1 тонне (что крайне сомнительно), значит, даже по этой оценке ввезли около 350 тонн. На самом деле привезено, скорее всего, минимум 700 тонн», — отмечает представитель общественного движения Анна Головина.

Напомним, вчера, 16 апреля региональное правительство сообщило, что мусорный полигон ОАО «Скоково» обеспечен усиленной охраной «для исключения возможности доступа на объект посторонних лиц и возгораний». Охраняет свалку группа компаний «Кодекс». Руководством ОАО «Скоково» заключен соответствующий договор, согласно которому в круглосуточном режиме обеспечивается охрана объекта, включая контроль за входной группой, периметром объекта с использованием видеонаблюдения, датчиков обнаружения движения и автоматической системы передачи информации.

18 апреля в 18.00 в Ярославле у Знаменской башни состоится митинг против московского мусора.