Москва, 17 апреля, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Группа компаний S7 стала полноправным владельцем плавучего космодрома «Морской старт», закрыв сделку по его покупке у компании Sea Launch. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

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«Сегодня, 17 апреля, завершена сделка по продаже группой компаний «Энергия» активов проекта «Морской старт» S7 Group», — говорится в сообщении.

Прежний владелец платформы — Sea Launch, аффилированный с «Энергией» консорциум. Комплекс «Морской старт» включает плавучую платформу Odyssey, предназначенную для запусков космических судов, и командное судно Sea Launch Commander.

Сделка также распространяется на наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch. Отмечается, что для завершения сделки требовалось получить разрешения от американских и российских властей, а также подписать соглашения с организациями — участниками проекта.

Все эти условия выполнены. С продавцами произведен окончательный расчет, говорится в сообщении.

РКК «Энергия» продолжит участвовать в проекте «Морской старт» в качестве поставщика комплектующих и будет содействовать новому владельцу в эксплуатации и обслуживании космодрома. Кроме того, «Энергия» подготовит ракету среднего класса «Союз-5» для запусков с «Морского старта».

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на покупку компанией S7 плавучего космодрома был подписан в 2016 году в рамках Международного астронавтического конгресса в мексиканской Гвадалахаре. В конце того же года стороны заключили соглашение об окончательных условиях сделки.

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